В Московском регионе обнаружили микропластик в водоемах

Специалисты МГУ имени Ломоносова провели исследование концентрации частиц микропластика в водных объектах Московского региона. Пробы воды были взяты в Москве-реке (на входе и на выходе из города), реке Десне и болоте в районе Шатуры.

В ходе работы ученые апробировали новый метод определения степени загрязнения природных вод микропластиком. Размер взвешенных твердых частиц составлял от 0,1 мкм до 1 мм. Результаты показали, что содержание микропластика в водоемах агломерации крайне мало. Максимальная концентрация была зафиксирована в Москве-реке — 360 нг/л на выходе из столицы. В Десне уровень загрязнения оказался еще ниже — 170 нг/л. В болотной воде микропластик не обнаружен.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Изучение микропластика в водоемах имеет не только научное значение. Это первый шаг для понимания реального уровня загрязнения, оценки рисков для природы и человека».

Главным результатом исследований должно стать разработка мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов. В прошлом году в Подмосковье было ликвидировано почти 4,5 тысячи несанкционированных водовыпусков, что значительно больше, чем годом ранее. Экологическое ведомство продолжает отслеживать проблему загрязнения окружающей среды микропластиком и готово содействовать ученым в дальнейших исследованиях.