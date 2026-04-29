Около 200 спецмашин вышли на очистку дорог в Подмосковье

В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты Мосавтодора продолжают обрабатывать региональные дороги противогололедными материалами. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что за ночь обработали более 2 тысяч километров дорог, включая опасные участки: съезды, повороты, мосты и эстакады.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «В среду на региональной сети Подмосковья дежурят около 200 единиц спецтехники — специалисты Мосавтодора мониторят погодные условия, чтобы при необходимости провести обработку проезжей части против скользкости».

Продолжаются работы по ликвидации поваленных деревьев и подтоплений. За двое суток дорожники устранили более 1,1 тысячи упавших деревьев и 21 подтопление.

В ведомстве призвали участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения: соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.