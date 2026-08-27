Врачи МОЦОМД помогли жительнице Подмосковья в третий раз родить двойню

Московский областной центр охраны материнства и детства поступила женщина на 35-й неделе беременности двойней. В семье уже воспитывают 13 детей.

У женщины была уже третья многоплодная беременность, однако в этот раз ситуация осложнялась тазовым предлежанием детей и потребовала экстренного кесарева сечения.

«В результате на свет появились мальчик весом 2600 граммов и девочка — 2700 граммов. Для мамы это первая операция, все предыдущие роды были естественными», — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Светлана Блейм.

Недоношенные младенцы успешно прошли этап стационарного выхаживания. Сейчас жизни близнецов ничто не угрожает. Маму и новорожденных выписали.

Информацию о системе родовспоможения региона можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье». Консультации специалистов доступны по бесплатному номеру единого кол-центра по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.