В Московском областном перинатальном центре в Балашихе рассказали о работе в мае

Московский областной перинатальный центр в городском округе Балашиха продолжает свою важную миссию — помогает малышам появляться на свет и поддерживает мам. Учреждение открылось в 2004 году и с тех пор является флагманом Подмосковья по родовспоможению и выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела.

Врач-акушер-гинеколог родового отделения Ирина Федотова рассказала, что май выдался насыщенным: на свет появилось около 400 детей, десять из которых — двойни. Девочек родилось чуть больше. Центр пользуется доверием рожениц не только из Балашихи, но и из других районов Подмосковья, а также регионов России. К лету, как отметила врач, в центре отмечается наплыв пациентов.

Медики центра привыкли к высокому ритму работы и уверенно справляются со всеми задачами. Ирина Федотова обратила внимание, что в родильных залах поддерживается комфортная температура, но кондиционеры там не предусмотрены по нормам СанПиН. В послеродовых палатах кондиционеры есть. Учреждение постоянно развивается: за состоянием оборудования тщательно следят, особое внимание уделяют плановым профилактическим мероприятиям.

Ежегодно в центре появляются на свет более семи тысяч малышей. Май 2026 года вписал в эту историю еще одну яркую страницу — около 400 новых жизней, каждая из которых стала началом большого и удивительного пути.