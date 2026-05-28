В Московском областном онкоцентре помогают пациенткам жить после операции

В городе Балашиха, на улице Карбышева, дом 6, корпус 5, сегодня важный день для Любови: ее выписывают из онкологического центра. Заболевание было обнаружено на ранней стадии, и благодаря своевременно проведенной операции она возвращается домой практически здоровой. Ей предстоит регулярно проходить обследования, но это уже мелочи по сравнению с тем, что она смогла победить болезнь.

В Московском областном онкологическом клиническом центре не только проводят операции, но и помогают женщинам жить после них. Заведующая отделением онкогинекологии №4, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Карьгина уверена, что важно не просто удалить опухоль, но и выстроить четкую систему наблюдения, чтобы вовремя заметить и предотвратить возвращение болезни.

Каждая пациентка при выписке получает не просто медицинский документ, а готовый план действий. Врачебный консилиум решает, нужно ли продолжить лечение лучевой или химиотерапией. Если да, то женщина уходит с точной датой и адресом, куда прийти дальше.

После выписки пациентка остается под наблюдением онколога по месту жительства. В первый год плановые осмотры проходят раз в три-шесть месяцев. Врачи советуют следить за самочувствием, соблюдать режим питания и отдыха, а при любых тревожных симптомах сразу обращаться к специалисту. Здоровое питание, посильная физическая нагрузка и нормальный сон снижают риски возвращения болезни.