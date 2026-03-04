В Московской области завершился прием заявок на киберспортивные соревнования

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области сообщила о завершении приема заявок на участие в киберспортивных соревнованиях по Counter-Strike 2 в рамках Единой школьной лиги. В состязаниях примут участие 256 команд из Подмосковья.

Соревнования среди любителей киберспорта запланированы на апрель и май текущего года. В них поучаствуют 1792 спортсмена. С 6 февраля было обработано 400 заявок от желающих присоединиться к соревнованиям. Количество слотов для команд увеличили в два раза из-за большого спроса.

Матчи группового этапа пройдут онлайн в формате «до одной победы» (BO1). Каждый уикенд 64 команды будут разыгрывать 8 путевок в следующий этап. В онлайн-плей-офф пройдут 32 лучшие команды области, которые в течение четырех дней будут состязаться на выбывание до двух побед в каждом матче (BO3).

Четыре сильнейших коллектива встретятся очно в финале в мае. Формат финала – до двух побед (BO3). Все онлайн-матчи пройдут на российской турнирной платформе VSCL.

Участниками соревнований станут школьники Московской области в возрасте 14-18 лет. В состав каждой команды входят по пять игроков и до двух запасных.

Партнером финала турнира выступит киберспортивная команда PARIVISION, входящая в топ-5 рейтинга на HLTV и топ-4 на VRS, и благотворительный фонд «Пари и побеждай».

Спортивные мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

