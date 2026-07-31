План по выявлению правообладателей недвижимости выполнили в Подмосковье

В Московской области управление Росреестра совместно с региональным Министерством имущественных отношений выполнило план по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. План был утвержден в 2022 году и предусматривал мероприятия в отношении 796 892 объектов. Все работы завершены на июль 2026 года.

По результатам выполнения плана зарегистрированы ранее возникшие права в отношении 69 604 объектов. Также выявлено 2 795 правообладателей в отношении 2 139 объектов, включая 1 483 помещения, 646 земельных участков и 10 объектов капитального строительства.

Проверить сведения об объекте недвижимости в ЕГРН можно на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» или на Публичной кадастровой карте портала НСПД.

Заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Евгений Фадеев подчеркнул, что важной задачей остается выявление правообладателей, уточнение границ земельных участков и достижение показателей госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Эта работа напрямую влияет на повышение капитализации территорий и развитие инвестиционного и градостроительного потенциала региона.