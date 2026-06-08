Отборочный этап фестиваля «Область танцевальных культур» провели в Подмосковье

В минувшие выходные в Московской области завершился отборочный этап фестиваля «Область танцевальных культур». По данным Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие проходит уже во второй раз и собрало более 11 тысяч зрителей на площадях перед ДК «Подмосковье» в Красногорске и в парке культуры и отдыха Лобни.

На протяжении двух дней начинающие танцоры и профессионалы демонстрировали свои навыки в направлениях «брейкинг», «хип-хоп», «паппинг» и «хаус». Оргкомитетом было получено порядка 800 заявок на участие из Подмосковья и других регионов России, включая Симферополь, Ялту, Казань, Владивосток и многие другие.

По итогам отборочных туров в финал прошли 79 человек: 33 из Московской области и 46 из регионов нашей страны. Финал и гала-концерт фестиваля состоятся 6 сентября в Королеве, где участники поборются за возможность представлять Россию на международных соревнованиях в Китае, Японии и ОАЭ.

Новинка сезона — битва брейк-школ Подмосковья. В финал вышли команды «Fayans breaking school» из Дубны и «HYPE SPIN CLAN CREW» из Мытищ. Победителя определят также 6 сентября, а главный приз — поездка на чемпионат мира Top of the Country 2026 в Китай.

Выступления конкурсантов оценивали титулованные танцоры из Южной Кореи, Японии, Китая, Франции и России. В завершающий день прошли 5-раундовые батлы с участием приглашенных иностранных и российских танцоров, а также мастер-классы и показательные выступления от звездных судей. Музыкальным хедлайнером фестиваля стала группа FANKIN.