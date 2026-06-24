В Московской области зацвел занесенный в Красную книгу водяной орех

В Московской области на поверхности воды зацвел рогульник плавающий, известный также как чилим или водяной орех. Это редкое растение формирует красивые розетки листьев и внесено в Красную книгу региона.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, чилим занесен в Красную книгу под второй категорией — виды, сокращающиеся в численности. Растение можно увидеть в Иваньковском водохранилище, в Булатниковском пруду Ленинского округа, а также в трех луховицких особо охраняемых природных территориях: «Озеро Сосновое и его окрестности», «Озеро Осетриное с водяным орехом» и «Озеро Ситное с водяным орехом». Министр подчеркнул, что любоваться цветением чилима можно только в естественной среде обитания, а рвать его запрещено.

Чилим считается живым реликтом: окаменевшие плоды растения находят в отложениях возрастом более 70 тысяч лет. Уникальность чилима в том, что его семя может сохранять всхожесть до 12 лет. Плоды созревают в августе-сентябре и остаются на дне водоема в течение зимы. Водяной орех играет важную роль в экосистеме, выполняя функцию биологического фильтра и способствуя очищению воды.