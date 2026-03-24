Более 5 тысяч случаев безбилетного проезда выявили в Подмосковье с января

С начала 2026 года сотрудники ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция» зафиксировали 5 610 случаев безбилетного проезда в автобусах Мострансавто. Этот показатель на 56% превысил результат аналогичного периода прошлого года.

По информации, полученной в ходе проверок, самым популярным среди нарушителей стал маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», где зафиксировано 715 случаев безбилетного проезда. На втором месте — маршрут № 368 «МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», где выявлено 628 таких случаев. Все нарушители были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тысячи рублей.

Мострансавто, находящееся в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, регулярно проводит инструктажи с водительским составом. На них напоминают о запрете на прием наличных денежных средств и переводов в автобусах компании. Это связано с тем, что на территории региона действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области „Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области“».

Во всех автобусах компании оплата за проезд производится банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Московской области или Москвы. Мострансавто призывает пассажиров ответственно относиться к использованию автобусов и всегда оплачивать проезд.