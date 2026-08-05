В Подмосковье зарегистрировали права на тысячи объектов ИЖС за полгода

За первое полугодие 2026 года в Московской области на государственный кадастровый учет поставили более 23 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Общая площадь нового жилого фонда превысила 3 миллиона квадратных метров.

Дома возведены на земельных участках, предоставленных для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, блокированной застройки и садоводства. Структура нового строительства показывает, что двухэтажное строительство занимает наибольшую долю — 48,14%, одноэтажные дома — практически на том же уровне (48,09%), трехэтажные объекты составили 3,78%.

«Московская область входит в число лидеров по регистрации ИЖС. Наша задача — обеспечить, чтобы каждый такой дом был своевременно поставлен на кадастровый учет. Это дает возможность людям прописаться, оформить льготы, законно подключить коммуникации и уверенно распоряжаться своей собственностью», — отметила Наталья Королева, и. о. начальника отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области.

Для помощи гражданам Росреестр подготовил подробные методические рекомендации по реализации «Дачной амнистии 2.0». Они содержат пошаговые инструкции для оформления жилого дома и земельного участка.

Упростить процесс оформления помогают электронные сервисы Росреестра. На официальном сайте ведомства rosreestr.gov.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы» доступны инструменты для подготовки документов и подачи заявлений в электронном виде. Воспользоваться ими можно в любое время, не выходя из дома, — достаточно авторизоваться через учетную запись Госуслуг.