В Подмосковье зарегистрировали более 4,8 тысячи объектов недвижимости в январе

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в январе текущего года в регионе зарегистрировано более 4,8 тысяч объектов недвижимости. Из них 3430 — это индивидуальные жилые дома площадью 517 тысяч квадратных метров. Общий налоговый потенциал составляет 16,9 млн рублей. В планах на этот год — вовлечь в налоговый оборот не менее 70 тысяч объектов.