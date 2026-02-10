В Подмосковье зарегистрировали более 4,8 тысячи объектов недвижимости в январе
Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в январе текущего года в регионе зарегистрировано более 4,8 тысяч объектов недвижимости. Из них 3430 — это индивидуальные жилые дома площадью 517 тысяч квадратных метров. Общий налоговый потенциал составляет 16,9 млн рублей. В планах на этот год — вовлечь в налоговый оборот не менее 70 тысяч объектов.
Первое место по числу зарегистрированных объектов занял муниципальный округ Истра, где зарегистрировано 376 объектов. На втором месте — Раменский округ с 346 зарегистрированными объектами. Третье место занял Дмитровский округ с 281 объектом.
Напомним, что в Московской области уже почти год действует новый порядок регистрации недвижимости. Согласно ему, владельцы обязаны оформить право собственности на построенные частные дома и вспомогательные постройки. Игнорирование процедуры оформления может привести к проблемам с подключением коммуникаций и оформлением сделок купли-продажи.