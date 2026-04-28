Госуслугу по установлению соответствия ВРИ упростили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появился новый сервис, который поможет определить вид разрешенного использования земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник пояснила: «В электронную форму услуги добавили сервис „Автоприсвоение видов разрешенного использования“. Он самостоятельно проанализирует информацию по кадастровому номеру земельного участка и проинформирует заявителя о том, какой вид разрешенного использования будет присвоен участку согласно классификатору, исходя из его содержания».

Услуга «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» доступна в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Оформление и регистрация» на сайте. Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которым необходимо совершить действия с земельным участком, например, перераспределение.

Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя в течение 10 рабочих дней.