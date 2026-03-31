Новую программу переселения из аварийного жилья запустили в Подмосковье
С 31 марта 2026 года в Московской области начнет действовать новая программа по выдаче сертификатов для жителей аварийных домов. Эти сертификаты позволят переселенцам приобрести новое жилье в новостройке в любом муниципалитете Подмосковья.
Для участия в программе собственникам аварийных домов и нанимателям по договорам социального найма необходимо до 1 июля обратиться в администрацию своего округа. При соблюдении всех условий соглашение должно быть заключено до 1 августа, а выбор нового жилья — до 1 октября.
Переселенцы смогут использовать сертификат для оплаты квартиры в новостройке, строящемся многоквартирном доме (с вводом в эксплуатацию до конца 2027 года) или в качестве первоначального взноса по ипотеке. Сумма сертификата рассчитывается исходя из стоимости 181 тысяча рублей за квадратный метр, но не менее чем за 28 квадратных метров.
«Главная задача программы — не просто переселить людей из аварийного жилья, а дать им возможность самостоятельно выбрать достойные условия», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Чтобы получить сертификат, необходимо соответствовать следующим условиям:
- дом должен быть признан аварийным и включен в государственную программу;
- право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным;
- гражданин ранее не получал субсидию на переселение из аварийного жилищного фонда;
- на дату признания дома аварийным у переселенцев не должно быть права собственности на другое жилое помещение.