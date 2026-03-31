Новую программу переселения из аварийного жилья запустили в Подмосковье

С 31 марта 2026 года в Московской области начнет действовать новая программа по выдаче сертификатов для жителей аварийных домов. Эти сертификаты позволят переселенцам приобрести новое жилье в новостройке в любом муниципалитете Подмосковья.

Для участия в программе собственникам аварийных домов и нанимателям по договорам социального найма необходимо до 1 июля обратиться в администрацию своего округа. При соблюдении всех условий соглашение должно быть заключено до 1 августа, а выбор нового жилья — до 1 октября.

Переселенцы смогут использовать сертификат для оплаты квартиры в новостройке, строящемся многоквартирном доме (с вводом в эксплуатацию до конца 2027 года) или в качестве первоначального взноса по ипотеке. Сумма сертификата рассчитывается исходя из стоимости 181 тысяча рублей за квадратный метр, но не менее чем за 28 квадратных метров.

«Главная задача программы — не просто переселить людей из аварийного жилья, а дать им возможность самостоятельно выбрать достойные условия», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Чтобы получить сертификат, необходимо соответствовать следующим условиям: