Сервис бронирования мест в парках запустили в Подмосковье

В Московской области теперь можно забронировать пространства для проведения мероприятий онлайн. Платформа «Парки Подмосковья» позволяет арендовать объекты в 50 муниципальных образованиях региона. Это отличная возможность для организации творческих, спортивных, социальных и деловых событий, а также праздников и отдыха на природе, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На платформе доступны беседки, мангальные зоны, площадки для мероприятий, сцены, павильоны, арт-кластеры и спортивные объекты. Сервис предлагает удобный выбор по критериям площади, вместимости, стоимости, удобства и наличия дополнительных услуг. Также работает система фильтрации по округам, паркам, типам объекта и мероприятия.

Аренда возможна как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Дополнительные услуги включают фото- и видеосъемку, декорирование площадки, прокат спортивного и светового оборудования, оборудования для пикниковых зон, организацию развлекательной программы и кейтеринг.

Пока что договор аренды можно заключить только с физическими лицами. Система полностью интегрирована с порталом «Государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

Узнать подробности и условия аренды можно на платформе «Парки Подмосковья» в разделе «Пространства» по ссылке.