В Московской области запустили новую услугу для компенсации платы за ЖКУ

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило о запуске новой услуги на региональном портале. Теперь жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на получение компенсации, если плата за коммунальные услуги превысила установленный предел.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, в электронную форму добавили сервис автоматической проверки. Он поможет избежать повторной подачи заявления и оповестит пользователя, если ответ от ведомства еще не получен.

Услуга «Компенсация при увеличении платы за ЖКУ над размером предельного индекса» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, указать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы.

Проживающие в Московской области собственники и наниматели жилья по договорам найма муниципального или государственного жилищного фонда могут обратиться за компенсацией при фактическом увеличении размера платы за коммунальные услуги. Услуга предоставляется бесплатно. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете.