В Московской области запустили чат-бот для поиска торгово-офисной недвижимости

Министерство имущественных отношений Московской области запустило новый бесплатный сервис в мессенджере MAX. С помощью чат-бота можно получить информацию об объектах недвижимости в Подмосковье, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости согласно статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

На налоговый период 2026 года в перечень вошло 4650 крупных коммерческих объектов, включая торговые комплексы, бизнес-центры, магазины и другие нежилые помещения.

«Интерактивный сервис позволяет собственникам бизнес-объектов Московской области в режиме „онлайн“, круглосуточно и без обращения в министерство, получить интересующую информацию в отношении своего имущества», – сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Чат-бот предоставляет возможность проверить наличие объекта в перечне по кадастровому номеру, узнать ставку налога и сроки его уплаты, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы.

Для доступа к сервису перейдите по ссылке: [Перечень торгово-офисной недвижимости МО](https://max.ru/perechen_nalog_50_bot).