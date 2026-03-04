В Московской области проведут повторную инвентаризацию муниципального имущества

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе в 2023–2024 годах было проведено комплексное обследование муниципального недвижимого имущества. Министерство имущественных отношений Московской области сообщает, что в 2026 году пройдет повторная инвентаризация. Ее цель — выявить неиспользуемые объекты недвижимости, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что предыдущая инвентаризация показала свою эффективность: было выявлено 5,7 тысяч неиспользуемых объектов, более 1,4 тысячи из них уже интегрированы в экономику региона.

Для каждого обнаруженного пустующего объекта органы местного самоуправления разрабатывают индивидуальный план действий, который обеспечивает дальнейшую реализацию проекта на областном инвестиционном портале. В этом году планируется обследовать 161 тысячу объектов недвижимости в каждом муниципалитете, включая 135 тысяч земельных участков и 26 тысяч объектов капитального строительства различного назначения.

Комплексная работа Министерства имущественных отношений направлена на обеспечение устойчивого экономического роста, эффективное использование ресурсов и повышение уровня благосостояния жителей Подмосковья.