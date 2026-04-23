В Московской области запланировали отключения горячего водоснабжения

С последних чисел мая и до 31 августа в Московской области пройдут плановые отключения горячего водоснабжения. Это временная мера необходима для обеспечения надежности системы теплоснабжения в будущем.

На время отключения специалисты будут ремонтировать и заменять изношенные участки трубопроводов, обновлять оборудование котельных и насосных станций, проводить гидравлические испытания и профилактическое обслуживание.

«Плановые отключения горячего водоснабжения — не просто техническая необходимость, а инвестиция в комфорт и безопасность жителей Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он подчеркнул, что своевременный ремонт и модернизация сетей летом помогают предотвратить аварийные ситуации в холодное время года.

Узнать точные сроки отключения можно на [карте коммунальных услуг МКД](https://vis.arki.mosreg.ru/mkd_map/_index.php), указав в адресной строке свой адрес проживания. Отключения продлятся не более 14 дней. Минэнерго Подмосковья советует ознакомиться с графиком и заранее подготовиться к отключению горячего водоснабжения.