В Московской области запланировали обследование земельных участков в 2026 году

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что в 2026 году планируется провести обследование 194,6 тысяч земельных участков в рамках муниципального земельного контроля.

Министр областного имущества Тихон Фирсов подчеркнул, что вся необходимая информация о подлежащих осмотру участках загружается в специальное мобильное приложение. Это позволяет отслеживать процесс обследования в режиме реального времени и оперативно реагировать на нарушения.

«Благодаря цифровой трансформации, зафиксированные нарушения сразу передаются в единую базу данных, доступную в том числе налоговой службе. Таким образом обеспечивается быстрая реакция на любые выявленные проблемы», — сказал Тихон Фирсов.

В план выездных обследований вошли земельные участки, по которым планируется осуществить перерасчет земельного налога в связи с их использованием в предпринимательской деятельности, земли сельхозназначения, которые будут проверены на предмет неиспользования, а также самовольно занятые земли государственной и неразграниченной собственности.

Собственники могут сами инициировать проверку состояния своего участка, избежав официального визита инспектора. Для этого нужно подать заявку через региональный портал, получить ссылку для загрузки специального мобильного приложения «Проверки Подмосковья» и выполнить самостоятельное обследование своего участка. Это позволит гражданам убедиться в отсутствии нарушений и избежать неприятных сюрпризов в будущем.