В Московской области увеличилось число заявлений на регистрацию недвижимости

В апреле 2026 года в органы Росреестра в Московской области поступило свыше 56 тысяч заявлений на кадастровый учет и более 120 тысяч заявлений на государственную регистрацию прав.

Около 18 тысяч заявлений было подано на регистрацию объектов недвижимости в рамках единой процедуры. На регистрацию ипотеки поступило более 13 тысяч заявлений.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 4 тысяч заявлений, причем все они были поданы в электронном виде.

Жители Московской области активно пользуются электронными сервисами Росреестра. Особенно востребованной остается подача заявлений на государственную регистрацию ипотеки.

Срок регистрации прав на жилые помещения по электронным заявлениям, включая ипотечные сделки, составляет 24 часа.

«Развитие цифровой инфраструктуры ведомства способствует обеспечению полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости, а также дает дополнительные возможности для развития инвестиционной привлекательности региона и защиты имущественных прав граждан», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.