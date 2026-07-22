В Подмосковье выявили 140 повреждений газовых сетей из-за несогласованных работ

С начала года в Московской области специалисты Мособлгаза зафиксировали 140 повреждений объектов газовой инфраструктуры из-за несогласованных земляных работ. Особенно напряженной ситуация стала в сезон активного строительства: с 1 июня аварийные бригады устранили 66 повреждений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число инцидентов снизилось на пять случаев. Однако последствия аварий остаются серьезными: без газа временно остались более 1200 жителей многоквартирных домов и свыше 1000 владельцев частных домовладений в разных районах Подмосковья.

«Каждое повреждение на газопроводе — это не просто техническая неисправность, а риск для жизни и комфорта людей. Мы видим положительную динамику по снижению числа аварий, но даже единичные случаи недопустимы, если они приводят к отключению ресурса. Крайне важно, чтобы подрядчики и частные лица заранее согласовывали все земляные работы в охранных зонах — это базовая мера безопасности», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Земляные работы в охранной зоне газопровода обязательно нужно согласовывать заранее. Для этого есть несколько способов:

оформить письменное разрешение в районной эксплуатационной службе (РЭС) филиала компании;

вызвать представителя газовой службы на место — не менее чем за три рабочих дня до начала работ (для этого нужно позвонить в местную РЭС);

подать заявку онлайн через личный кабинет на сайте Мособлгаза.

Если во время раскопок появился запах газа, работы нужно немедленно остановить, покинуть опасную зону и сообщить об этом по телефонам 112 или 104. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность.