В Московской области за неделю восстановили неисправные светофоры

За прошедшую неделю специалисты Минтранса Подмосковья провели ремонтные работы на 16 региональных дорогах в 11 округах. Это помогло обеспечить безопасное движение транспорта.

В городе Балашихе были отремонтированы два светофорных объекта: транспортный светофор на улице Саввинской в микрорайоне Саввино и неисправная вызывная кнопка пешеходного светофора на улице Керамической.

В городском округе Мытищи также починили два светофора: на улице Совхозной в деревне Пирогово и на улице Мира в городе Мытищи. Еще два транспортных светофора были отремонтированы в городском округе Серпухове: на улице Ворошилова и на дороге в деревне Шепилово.

Восстановительные работы прошли еще в пяти городах: на улице Профсоюзной в Реутове, улице Парковой в Долгопрудном, Пролетарском проспекте в Щелково, улице Ленина в Озерах, а также на улицах Большой Серпуховской, Симферопольской и Красногвардейском бульваре в Подольске.

Кроме того, были отремонтированы светофоры на 62-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на дороге в деревне Малые Вяземы Одинцовского городского округа и на 32-м километре Волоколамского шоссе в поселке Нахабино городского округа Красногорск.

