Еще 180 имущественных аукционов провели в Подмосковье

Фото: Участок на торгах в Пушкинском г. о. / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

С 6 по 13 июля 2026 года в Московской области состоялось 180 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняло участие 515 претендентов. Среднее количество участников на лот составило 2,9 человека. На некоторые лоты был повышенный спрос. Например, в аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в городском округе Пушкинский участвовало 28 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится тот, кто предложит наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Более подробно с объектами, выставленными на торги в Московской области, можно ознакомиться на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/).

Также информация о торгах Подмосковья публикуется на странице ККП МО в мессенджере МАКС (http://max.ru/id5024139723_gos2). Там можно найти подборку актуальных лотов, узнать, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, и как подать заявку для участия в аукционах.