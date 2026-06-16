Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 июня

За 15 июня на территории гослесфонда Московской области не было зафиксировано возгораний. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

По прогнозам, 16 июня на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, а в Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — второй класс.

17 июня на большей части территории Московской области также ожидается первый класс пожарной опасности, однако в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах прогнозируется II класс.

18 июня на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — первый класс.

В ближайшие дни температура будет колебаться от +11 до +18 градусов, а ночью — от +6 до +11 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, дожди и сильный порывистый ветер.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.