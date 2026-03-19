В Московской области взыскали более 8 миллионов рублей штрафов за нарушения пожарной безопасности в лесах

С начала 2026 года Комитет лесного хозяйства Московской области взыскал 8,893 миллиона рублей административных штрафов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Сотрудники лесной охраны Подмосковья продолжают усиленно работать над предотвращением и пресечением нарушений, особенно в период схода снега, когда риск природных пожаров значительно возрастает.

Основными причинами возгораний остаются неконтролируемый пал сухой травы и неосторожное обращение с огнем. Комитет напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность согласно статье 8.32 КоАП РФ: * для граждан — от 15 000 до 30 000 рублей; * для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей; * для юридических лиц — от 100 000 до 400 000 рублей.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать требования пожарной безопасности и проявлять ответственность при посещении лесов. В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.