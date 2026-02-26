В Московской области вывезли рекордное количество снега за три зимних месяца

Специалисты Мосавтодора активно работали зимой по вывозу снега с дорог в Московской области. В Минтрансе региона сообщили, что из-за обильных снегопадов уборка и вывоз снега все еще продолжаются.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин заявил: «За три зимних месяца в Подмосковье было уже вывезено порядка 1 миллиона кубометров снега на места, предназначенные для складирования. Это рекорд последних лет». Для сравнения, в зимние сезоны 2023–2024 и 2022–2023 годов было вывезено более 700 тысяч кубометров снега, а зимой 2024–2025 года — всего 100 тысяч кубометров из-за аномально теплых погодных условий.

Кроме того, на региональной сети специалисты Мосавтодора провели около 70 циклов обработки дорог противогололедными материалами. Для борьбы со скользкостью использовали более 400 тонн пескосоляной смеси.

Ежедневно в работах участвовало около 450 комбинированных дорожных машин, тракторов и автогрейдеров. В периоды сильных снегопадов на линию выходит более 600 единиц спецтехники.

Минтранс Подмосковья призывает водителей с пониманием отнестись к работе дорожных служб и парковаться правильно, не мешая проезду уборочной техники.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.