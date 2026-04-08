В Московской области выставили на торги 145 земельно-имущественных объектов

С 30 марта по 6 апреля 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 145 объектов. Наибольшее количество лотов было представлено в Можайском, Луховицком и Чеховском округах.

В Можайском муниципальном округе было размещено более 70 лотов, в Луховицах — более 50, а в Чехове — более 90. Например, в деревне Новгородово Чеховского округа продается земельный участок площадью 15 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена составляет 1 184 190 рублей. А в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 29 соток в деревне Кудаево. Начальная цена на торгах годовой аренды — 604 815,30 рублей в год.

С начала 2026 года победителям аукционов в этих округах уже передали множество земельных участков как в аренду, так и в собственность. Так, в Можайском округе в аренду было передано 38 участков, а в собственность — 11. В Луховицах 9 участков ушли в аренду и 26 — в собственность. В Чехове в аренду передали 6 участков, а в собственность — 22.

Ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Подробности доступны на сайте: [Единый портал торгов ЕАСУЗ](https://easuz.mosreg.ru/).

Также всю актуальную информацию можно найти в мессенджере МАХ и в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM.