В Московской области выставили на торги 143 объекта недвижимости

На прошлой неделе, с 22 по 26 июня 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 143 объекта. Среди них — 73 земельных участка в аренду, 61 земельный участок на продажу, 1 нежилое помещение в аренду, 4 нежилых помещения на продажу и 4 здания с земельным участком на продажу.

Есть предложения для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Например, в Дмитровском муниципальном округе сдается в аренду земельный участок площадью 13 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена — 454 771,2 рубля в год, срок аренды — 20 лет. В Можайском муниципальном округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 15 соток. Начальная цена продажи участка — 411 300 рублей.

Для бизнеса также есть много предложений — всего на витрине более 90 объявлений. В Дмитровском округе продается нежилое помещение, а в городском округе Ступино земельный участок сдается в аренду под склад.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья можно найти на странице ККП МО в мессенджере МАКС.