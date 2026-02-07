В Московской области выросло число зарегистрированных объектов недвижимости

В прошлом году жители Московской области зарегистрировали 91 424 объекта недвижимости. Среди них — 66 834 частных дома общей площадью 9,7 миллиона квадратных метров. По данным Министерства имущественных отношений, это принесло налоговый потенциал в размере 310 миллионов рублей.

Среди округов-лидеров по количеству зарегистрированных объектов выделяются: * Раменский округ — 7 565 объектов, из которых 5 810 — индивидуальные жилые дома площадью 808 тысяч квадратных метров с налоговым потенциалом 25,2 миллиона рублей; * Истра — 6 534 объекта, из них 4 825 индивидуальных жилых домов площадью 874 тысячи квадратных метров с налоговым потенциалом 29,5 миллиона рублей; * Дмитровский округ — 6 088 объектов, из них 4 177 индивидуальных жилых домов площадью 557 тысяч квадратных метров с налоговым потенциалом 17,1 миллиона рублей.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что на процесс оформления недвижимости влияют изменения в законодательстве. С 1 марта прошлого года частные застройщики обязаны ставить жилье на кадастровый учет и оформлять право собственности сразу после окончания строительных работ.

«Важно отметить, что в каждом муниципалитете местные власти наделены правом самостоятельного выявления незарегистрированных объектов путем анализа архивных сведений и запросов в налоговые органы», — подчеркнул министр. После подтверждения факта существования объекта администрации вправе внести информацию о нем в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Таким образом, новые законодательные нормы способствовали созданию прозрачного и упорядоченного рынка жилья в Подмосковье.