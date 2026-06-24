В Московской области выявлено более 16 тысяч случаев безбилетного проезда с начала 2026 года

С начала 2026 года сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области зафиксировали более 16,2 тысячи случаев безбилетного проезда в автобусах Мострансавто. Это на 87% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Контроль оплаты проезда в автобусах компании проводится регулярно по всей Московской области. Больше всего случаев неоплаченного проезда зафиксировано на маршрутах № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево», № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская)» и № 889 «Балашиха (ул. Зеленая) – Москва (м. Щелковская)».

Все выявленные безбилетные пассажиры привлечены к административной ответственности. С 18 мая 2026 года размер штрафа за безбилетный проезд составляет 5 тысяч рублей.

Оплата проезда важна для стабильной работы общественного транспорта. Эти средства направляются на обновление подвижного состава, закупку запасных частей и расходных материалов, развитие маршрутной сети, повышение качества перевозок и выплату заработной платы сотрудникам предприятия.

На территории Московской области действует закон, запрещающий оплату и прием наличных денежных средств в автобусах компании.