В Московской области выявили более 21 тысячи людей с неформальной занятостью

В этом году в Подмосковье выявлено более 21 тысячи человек, работавших вне правового поля. Почти 20 тысяч из них уже успели легализовать свои трудовые отношения.

Ключевым инструментом в борьбе с теневой занятостью становится межведомственная комиссия, объединяющая усилия налоговиков, полиции, прокуратуры и других ведомств. Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин подчеркнул: «Одна из важных задач — сделать „серое“ прозрачным и законным, над чем активно работает Межведомственная комиссия и ее рабочие группы».

В состав комиссии входят представители Федеральной налоговой службы, Государственной инспекции труда, Социального фонда России, прокуратуры, Министерства внутренних дел, региональных объединений профсоюзов и работодателей и другие.

Наибольшую активность по выявлению лиц, находящихся в неформальных трудовых отношениях, проявили следующие городские округа: Богородский, Химки, Подольск, Щелково, Мытищи. Однако выявить случаи нелегальной занятости — это только полдела. Гораздо важнее убедить работодателя заключить трудовой договор. Лидерами по округам, где в рамках борьбы с нелегальной занятостью с работниками было заключено наибольшее количество трудовых договоров, стали Щелково, Лосино-Петровский, Сергиев-Посад, Красногорск, Ленинский.