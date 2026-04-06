Муниципальный этап конкурса родительских комитетов прошел в Подмосковье

В Московской области завершился муниципальный этап конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых». В мероприятиях приняли участие более 19,7 тысячи школьников и свыше 9,5 тысячи родителей, которые объединились в около 640 класс-команд.

Как отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области, цель конкурса — поддержать инициативы родителей в воспитательной работе и укрепить семейные ценности. В рамках испытаний команды представляли творческие визитки, портфолио класса и выставки достижений. Особенностью формата стала совместная работа детей, классных руководителей и родителей на всех этапах подготовки.

Первый заместитель министра образования Московской области и автор конкурса Лариса Сулима сказала: «Мы увидели, как родители и дети становятся настоящими друзьями, вместе преодолевают трудности и радуются успехам. Это и есть главный секрет дружного класса».

По итогам отбора 55 команд прошли в зональный этап, который пройдет 11, 18 и 25 апреля. Победители зонального этапа примут участие в региональном этапе, который состоится в мае 2026 года.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Московской области, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Московской области и региональный ресурсный центр «Навигаторы детства» Московской области «Росдетцентра».