Еще один дом для переселенцев из аварийных квартир достроили в Подмосковье

В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома. Он расположен по адресу: Московская область, город Ступино, микрорайон Центральный, улица Чайковского.

В доме получат квартиры 230 граждан, которые ранее проживали в 154 аварийных помещениях общей площадью шесть тысяч квадратных метров.

На первом этаже здания откроются магазины и объекты сферы услуг. Во дворе дома появятся парковка, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха с беседками и скамейками. Рядом с домом находятся школа, детский сад и поликлиника. Двор будет защищен от шума и пыли благодаря расположению здания.