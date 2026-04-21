В Московской области ввели особый противопожарный режим
С 20 апреля в Московской области начал действовать особый противопожарный режим, введенный постановлением губернатора. Особое внимание уделяется профилактике возгораний в лесных массивах, где активно работает Министерство экологии Московской области.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что места отдыха жителей Подмосковья часто находятся на особо охраняемых природных территориях. Он напомнил о запрете на разведение костров и использование открытого огня для приготовления пищи на этих территориях. Мосин отметил, что дело не только в административной ответственности, но и в том, что пожары могут нанести непоправимый ущерб ценным экосистемам и их обитателям.
Министерство экологии напоминает, что нарушение установленного режима охраны и использования окружающей среды в границах особо охраняемых природных территорий влечет за собой административный штраф и конфискацию орудий совершения правонарушения.