В Московской области ввели новую выплату для вожатых

На региональном портале появилась новая услуга по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки вожатым, сопровождающим детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, специальная выплата для вожатых детских лагерей — новая мера поддержки, которая появилась в этом году по решению губернатора Московской области. Она призвана сделать процесс получения положенной выплаты максимально удобным для молодых педагогов.

Единовременную денежную выплату могут получить вожатые, отработавшие не менее 42 календарных дней подряд в одном детском лагере в период с 29 мая по 31 августа текущего года. Для назначения выплаты необходимо соблюдение следующих условий: отработка с одним отрядом полной смены (не меньше 14 дней), отсутствие в этот период дисциплинарных взысканий и завершение трудовой деятельности в связи с истечением срока трудового договора.

Услуга «Предоставление меры социальной поддержки вожатым» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя в течение 6 рабочих дней.