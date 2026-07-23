Новый регламент по снижению выбросов в воздух начал действовать в Подмосковье

В Московской области начал действовать новый административный регламент для согласования планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Его утвердило Министерство экологии и природопользования региона.

Планы по снижению выбросов важны для здоровья и комфорта жителей, особенно в периоды, когда погодные условия не способствуют рассеиванию загрязняющих веществ. Согласно регламенту, юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду, должны согласовать свои планы мероприятий с Министерством экологии. Это касается объектов I, II и III категорий, имеющих источники выбросов на территории Московской области.

С новым регламентом можно ознакомиться на сайте министерства по ссылке. Согласовать план мероприятий можно в электронном виде на Региональном портале государственных услуг.