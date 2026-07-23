Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 июля

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в Московской области будет колебаться от +15 до +27 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

По информации пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 22 июля на территории гослесфонда возгораний не зафиксировано.

В ближайшие дни на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. В Волоколамском и Клинском лесничествах — третий класс.

Если вы обнаружите возгорание, немедленно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.