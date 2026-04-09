Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 апреля

На территории лесного фонда Московской области 8 апреля не было зафиксировано возгораний. По прогнозам, 9 апреля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Второй класс прогнозируется в Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах.

10 и 11 апреля на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.

В эти дни температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а ночью — от минус 5 до плюс 1 градуса. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, сильный ветер и возможность мокрого снега.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.