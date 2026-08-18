Третий класс пожарной опасности спрогнозировли в Подмосковье до 20 августа

В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что 18 августа на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. В Егорьевском и Шатурском лесничествах — первый класс, а в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — второй класс.

19 и 20 августа на большей части территории Московской области также ожидается третий класс пожарной опасности. Во нескольких лесничествах прогнозируется второй класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +15 до +22 градусов днем и от +10 до +18 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность, осадки маловероятны.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.