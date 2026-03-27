В Московской области восстановили поврежденные дорожные знаки

Специалисты Мосавтодора провели ремонт и восстановление дорожных знаков на 14 региональных дорогах в десяти городских и муниципальных округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в следующих городах: * во Фрязине — на проспекте Мира и улице Полевой; * в Сергиевом Посаде — на улице Загорского; * в Егорьевске — на улице Хлебникова; * в Мытищах — на улице Мира; * в Ступине — на улице Пристанционной; * в Электроуглях — на улице Заводской; * в Климовске — на улице Ленина; * в Балашихе — на Разинском шоссе, улицах Октябрьской и Пригородной.

Также знаки привели в порядок на улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино городского округа Красногорск и в Раменском округе — на улице Ким в поселке городского типа Ильинский и на улице Станции Бронницы в селе Малышево.

В ведомстве подчеркнули, что работы по поддержанию порядка на региональных дорогах продолжаются. Специалисты Мосавтодора регулярно обследуют дороги и проводят необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры.

