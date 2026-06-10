Назначение еще 1,4 тысячи земельных участков изменили в Подмосковье

С начала года в Московской области собственники более 1400 земельных участков воспользовались возможностью изменения вида разрешенного использования (ВРИ). Это принесло в региональный бюджет свыше 725 миллионов рублей.

Как подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров, плата за изменение ВРИ предусмотрена только в случае, если владелец земли планирует строительство жилого дома на своем участке. Для изменения назначения участка необходимо обратиться в Министерство имущественных отношений Московской области через портал государственных услуг.

«В рамках предоставляемой услуги проводится расчет платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, которая подлежит внесению до осуществления государственного кадастрового учета. Эта важная информация помогает собственнику в принятии взвешенного решения относительно целесообразности смены назначения земли», — отметил министр.

Процедура максимально автоматизирована: заявитель заполняет электронное заявление с указанием кадастрового номера и желаемого вида использования. В течение 12 рабочих дней он получает предварительный расчет суммы платежа и реквизиты для оплаты. После внесения платы можно обращаться в Росреестр для регистрации изменений.

За пять месяцев 2026 года было принято 2413 положительных решений по расчету платы за изменение ВРИ земельных участков. Общая сумма начислений по этим решениям составила 14,9 миллиарда рублей.

Для удобства заявителей в системе работает умный сервис: после ввода кадастрового номера он автоматически заполняет основные данные, проверяет соответствие текущего использования классификатору и подсказывает, когда изменение ВРИ возможно бесплатно.