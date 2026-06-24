В Московской области в рамках программы модернизации установят 57 котельных

В рамках государственной программы модернизации теплоснабжения Московской области к 2026 году планируется установить 57 блочно-модульных котельных. Сейчас в производстве уже находятся 53 объекта.

Одна из новых котельных появится в поселке Михнево городского округа Ступино. Первые модули уже доставлены на место. Конструкции прибыли несколькими тралами с предприятия-изготовителя в Алтайском крае. После завершения монтажных и пусконаладочных работ котельная мощностью 27 МВт обеспечит надежное теплоснабжение примерно шести тысяч жителей, 54 многоквартирных домов и шести социальных объектов.

Современные блочно-модульные котельные позволяют существенно сократить сроки строительства объектов теплоснабжения. Значительная часть оборудования и инженерных систем монтируется на заводе, после чего готовые модули доставляются на объект для сборки и подключения.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что реализация самой масштабной в стране программы модернизации теплоснабжения требует тесного взаимодействия с производителями оборудования по всей стране. Важно, чтобы предприятия были надежными и могли обеспечить высокое качество продукции и соблюдение сроков поставки. Также важно, чтобы оборудование было современным, отечественного производства и максимально унифицированным.

В реализации программы участвуют предприятия из различных регионов России. Среди крупнейших производителей блочно-модульных котельных для Подмосковья в этом году — компании из Саратова, Подольска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Дорогобужа.