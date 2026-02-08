В Московской области в прошлом году реализовано 28 имущественных комплексов

В рамках прогнозного плана приватизации в Московской области за прошедший год продано 28 имущественных комплексов. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в результате реализации этого плана передано более 180 объектов капитального строительства и земельных участков.

Среди проданных объектов — детские лагеря, базы отдыха, а также территории бывших санаториев и лагерей. Так, нашли новых хозяев крупные имущественные комплексы: ДОЛ в селе Карпово городского округа Воскресенск, лагерь «Спутник» в деревне Голубое и база отдыха «Алмаз» в деревне Шишовка городского округа Солнечногорск.

В декабре состоялись торги по продаже двух объектов собственности Московской области, которые принесли в бюджет области 20,75 млн рублей. Это бывший объект здравоохранения в Пушкинском округе и здание ветлечебницы в селе Ашитково муниципального округа Воскресенск.

Выбрать и ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков земли можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ (http://easuz.mosreg.ru/). Для участия в электронных аукционах потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России (https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/).