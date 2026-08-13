Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 августа

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха составит от плюс 15 до 21 градуса днем и от плюс 6 до 11 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, сильный ветер и вероятность дождей.

Также пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что 12 августа на территории гослесфонда возгораний не зафиксировано.

На большей части территории Московской области до пятниицы ожидается I класс пожарной опасности. В четверг в Виноградовском лесничестве — II класс, в Ступинском — III класс.

В Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах 14 августа — II класс, в Ступинском — III класс.

В субботу на большей части территории Московской области прогнозируется II класс пожарной опасности. В Егорьевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах — I класс, в Виноградовском и Ступинском — III класс.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.