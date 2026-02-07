В Московской области в аренду передано почти 50 гектаров земли

По результатам аукционов, которые организовал Комитет по конкурентной политике Московской области, Минмособлимущество передало в аренду 47,6 гектара областной земли. Общая сумма арендных платежей составила 40,9 миллиона рублей, как сообщило региональное Министерство имущественных отношений.

«За прошедший год в аренду физическим и юридическим лицам переданы 47,6 гектара земли из состава областной собственности», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов. Большая часть арендованной земли будет использоваться для сельскохозяйственных целей. Также участки предназначены для развития коммерческих объектов, инфраструктуры придорожного сервиса, спорта, туризма и быта.

В ближайшее время в городских и муниципальных округах Чехов, Жуковский, Раменский, Одинцовский, Клин, Сергиево-Посадский, Бронницы, Пушкинский, Дмитровский появятся новые услуги и сельхозпроизводители.

Информацию о характеристиках предлагаемых участков можно найти на интерактивной карте единого портала торгов Московской области [ЕАСУЗ](http://easuz.mosreg.ru/). Для участия в электронных аукционах потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Список таких центров опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России [здесь](https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/).

После регистрации на электронной площадке РТС — Тендер необходимо внести задаток и подготовить комплект документов согласно требованиям аукциона. Затем подается заявка на сайте РТС-Тендер, и проводится аукцион. Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней. Арендный договор подписывается в электронной форме, а специалисты из Минимущества регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.