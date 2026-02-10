В Московской области в 2025 году выявили более 3,5 тысяч нарушений лесного законодательства

Инспекторы лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области в 2025 году зафиксировали свыше 3,5 тысяч случаев нарушения лесного законодательства. Основные нарушения касались несоблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесных массивах, самовольного занятия лесных участков и незаконной вырубки деревьев.

За минувший год с нарушителей взыскали штрафов на сумму 84,8 миллиона рублей. Кроме того, в качестве возмещения вреда, причиненного окружающей среде, с виновных лиц было взыскано более 50 миллионов рублей.

Комитет лесного хозяйства продолжает активную работу по контролю за состоянием лесов в Московской области.