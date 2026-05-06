Более 400 инженерных классов открыли в Подмосковье в этом году

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила: «Подмосковье — лидер школьного инженерного образования в стране. В этом году у нас работают более 400 инженерных классов, в следующем их станет порядка 700 — это плюс 75% за один год».

Предпрофессиональные классы предоставляют старшеклассникам возможность получить практические навыки и знания по выбранной профессии. В инженерных классах на углубленном уровне изучаются математика и физика, а также предлагаются курсы по компьютерному моделированию, черчению, основам физического эксперимента, 3D-моделированию и прототипированию.

Обучение проходит в тесном сотрудничестве с партнерами из индустрии, что позволяет школьникам не только выбрать профессию, но и сразу включиться в работу над профильными задачами. Среди партнеров инженерных классов — «Росатом», ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева, «Криогенмаш», авиационная корпорация «Рубин» и другие.

Кроме того, в проекте участвуют и вузы, такие как Московский авиационный институт, МГТУ им. Баумана, Московский энергетический институт и МИРЭА — Российский технологический университет.