Охранное обязательство для церкви Николая Чудотворца ввели в селе Семеновском

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство для церкви Николая Чудотворца в селе Семеновское. Документ содержит требования к сохранению, содержанию и использованию объекта, а также перечень и сроки работ по его сохранению.

Церковь имеет богатую историю. Изначально на этом месте стояла деревянная церковь, а каменный храм возводился стремительно: его закладка состоялась в 1778 году, а к 1780-му основные строительные работы были завершены. Авторство первоначального проекта принадлежит архитектору Карлу Ивановичу Бланку.

В 1835 году храм приобрел свой нынешний величественный облик благодаря масштабной реконструкции под руководством архитектора Доменико Жилярди. К основному объему были симметрично пристроены два боковых придела, придав плану здания форму равноконечного креста.

Революционный XX век принес храму разорение. Богослужения прекращались дважды: первый раз в 1929 году и окончательно в 1938-м. Внутреннее убранство было варварски уничтожено. Возрождение началось в ноябре 1993 года, когда руины вернули Русской православной церкви. Первую после возвращения Пасху отслужили уже весной 1994 года.

Подробнее можно ознакомиться в распоряжении Главного управления культурного наследия Московской области.