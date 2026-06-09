Охранную зону установили для памятника природы «Суханово» в Подмосковье

Губернатор Московской области подписал постановление об установлении охранной зоны памятника природы «Суханово». Охранная зона площадью 196,9 гектара будет располагаться на землях Подольска и Ленинского округа.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, установление охранной зоны связано с необходимостью сохранения уникальных экосистем и природных сообществ. «Сам памятник природы и его окрестности отличаются огромным ландшафтным и видовым разнообразием», — отметил он.

В границах охранной зоны обитают не менее 75 видов позвоночных животных, а также краснокнижные бабочки и другие редкие виды, включая обыкновенного ужа, черного коршуна, среднего пестрого и зеленого дятлов. В связи с возрастающим антропогенным воздействием власти считают необходимым принять меры для сохранения заповедных земель.

В охранной зоне запрещены строительство, организация туристических станций и палаточных лагерей, разведение костров вне специально оборудованных мест и перемещение на моторных транспортных средствах вне дорог.